La risa revela nuestra identidad cultural

Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Amsterdam demuestra que la risa nos permite detectar la identidad cultural de una persona. Los científicos creen que la risa se puede utilizar para realizar una amplia gama de inferencias sobre otras personas, incluyendo su pertenencia cultural o los grupos sociales que frecuenta.

La investigación incluyó a voluntarios que debían reír y a oyentes de esas risas, que provenían de dos países y culturas diferentes, como Japón y Países Bajos. Luego de las experiencias, los oyentes fueron capaces de detectar si una persona que reía pertenecía a su mismo grupo cultural o a otro: solamente necesitaban escuchar un breve segmento de risa para poder obtener la información necesaria.

El particular fenómeno de la risa

¿Qué es la risa? Se trata de una vocalización no verbal fuerte, empleada habitualmente para mostrar felicidad, adhesión, beneplácito o intención cooperativa. Es una herramienta clave para mantener y fortalecer los lazos sociales: su ausencia prolongada enfría las relaciones y puede generar un mal ánimo grupal.

Además de su impacto comunicativo, la risa también influye positivamente sobre la salud. Diferentes estudios han confirmado que cinco o seis minutos de risa continua actúan como un analgésico: esto se debe a que con cada carcajada se accionan alrededor de 400 músculos, incluyendo a algunos del estómago que solamente se pueden ejercitar cuando nos reímos.

Risa espontánea y voluntaria

Una distinción importante es la que debe hacerse entre la risa espontánea y la voluntaria. La primera se manifiesta como una reacción incontrolada, que surge súbitamente y sin plan alguno frente a una determinada situación que la genera, como una broma o un hecho gracioso. Presenta características acústicas muy claras e intensas.

Por otro lado, la risa voluntaria se genera al modular la salida vocal de manera intencional, por ejemplo cuando se desea mostrar simpatía por alguien. A diferencia de la risa espontanea, constituye un acto comunicativo más deliberado y posee un mayor contenido informativo, principalmente sobre una situación o una intención de quien la produce.

Según una nota de prensa, los participantes indicaron que la risa espontánea era más positiva que la voluntaria. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que es posible identificar mejor a los hablantes individuales en función de la risa voluntaria: al ser producida con mayor control vocal, codificaría información más confiable y segura sobre la persona que la genera.

Marcas culturales

El nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Philosophical Transactions B, comprueba que tanto la risa espontánea como la voluntaria pueden ser utilizadas por los oyentes para descubrir la identidad cultural de quienes ríen. Considerar esta capacidad podría servir para poner en marcha mejores estrategias comunicacionales hacia el interior de grupos de características multiculturales.

Los participantes escucharon breves grabaciones de risas producidas por personas pertenecientes a distintos grupos socioculturales: luego de algunas series de reproducciones, pudieron determinar el grupo al que pertenecía la persona que emitía la risa con un elevado porcentaje de eficacia.

¿Cuáles son las “marcas” que permiten a un oyente identificar la procedencia o pertenencia cultural de una persona a partir de la risa? Para los especialistas, los estilos de expresión emocional difieren sistemáticamente entre grupos culturales. Para los oyentes estas diferencias son notables, reconociendo así las emociones comunicadas mediante la risa por individuos de su propio grupo cultural en comparación con otros.

