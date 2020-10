Algunos exoplanetas también pueden vernos

De existir alguna forma de vida inteligente en más de 1.000 estrellas similares al Sol, que a su vez albergan exoplanetas con características parecidas a la Tierra en sus áreas habitables a una distancia aproximada de 300 años luz de nuestra posición, debería tener la posibilidad de detectar los rastros químicos de la vida en nuestro planeta. Así lo indica una investigación realizada por astrónomos de la Universidad Cornell y de la Universidad de Lehigh, en Estados Unidos.

De acuerdo a una nota de prensa, algunos exoplanetas cuentan con una línea de visión directa para observar las cualidades biológicas de la Tierra, aunque se encuentren fuera del Sistema Solar. ¿Será que después de tantos esfuerzos por descubrir vida inteligente en el espacio finalmente los primeros en ser descubiertos somos nosotros? Es la atractiva posibilidad que deja entrever el estudio realizado por Lisa Kaltenegger, astrónoma de la Universidad Cornell, y Joshua Pepper, su colega de la Universidad de Lehigh.

La investigación, publicada en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ha descubierto exactamente 1.004 estrellas desde las cuales hipotéticas civilizaciones inteligentes ubicadas en algunos exoplanetas habitables podrían estar observando a la Tierra en este preciso momento. «Invirtamos el punto de vista y preguntémonos desde qué lugar del universo otros observadores podrían encontrar la Tierra como un planeta en tránsito”, indicó Kaltenegger.

Vale aclarar que un planeta en tránsito es aquel que pasa a través de la línea de visión del observador hacia otra estrella, como por ejemplo el Sol, revelando de esta forma pistas sobre la composición de su atmósfera. Es la estrategia a través de la cual se han descubierto muchos de los más de 4.000 exoplanetas detectados hasta hoy.

Observar y ser observados

Para Kaltenegger, “si los observadores estuvieran buscando podrían ver signos de una biósfera en la atmósfera de nuestro planeta. Algunas de las estrellas desde las cuales nos podrían estar observando, específicamente las más brillantes, son visibles en nuestro cielo nocturno sin la ayuda de binoculares o telescopios”, agregó.

Los investigadores crearon la lista de 1.004 estrellas más cercanas utilizando el catálogo estelar del Satélite de reconocimiento de exoplanetas en tránsito (TESS), de la NASA. Los científicos sostienen que una fracción muy pequeña de exoplanetas se alineará aleatoriamente con nuestro punto de visión para que podamos verlos transitar. Por el contrario, desde las estrellas identificadas en el estudio y que se ubican en el “vecindario solar” habría más posibilidades de ver a la Tierra transitar por el Sol, algo que llamaría inmediatamente la atención de los posibles observadores.

Sin embargo, esto no significa que haya que abandonar la búsqueda de vida en exoplanetas. Precisamente las observaciones de tránsito son una herramienta crucial para que los astrónomos puedan avanzar en el descubrimiento de planetas extrasolares habitados. Una gran esperanza es el lanzamiento del telescopio espacial James Webb de la NASA en 2021, que podría agilizar y potenciar esta clase de búsquedas.

Mapa estelar

Por otro lado, para saber qué sistemas estelares podrían encontrarnos la clave es la eclíptica de la Tierra, o sea el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol. Esto se debe a que la eclíptica es el lugar desde el cual se posicionarían los exoplanetas con vista a la Tierra, las únicas ubicaciones desde las que sería posible ver a la Tierra transitar por el Sol.

Los especialistas creen que este estudio es un primer paso en el diseño de un mapa estelar que permita identificar los puntos hacia dónde debería mirar primero la humanidad para encontrar formas de vida inteligente que nos estén buscando desde algún lugar del universo, de la misma manera que nosotros las buscamos, tanto dentro del Sistema Solar como fuera del mismo.

Referencia

Which stars can see Earth as a transiting exoplanet?. L Kaltenegger, J Pepper. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2020).DOI:https://doi.org/10.1093/mnrasl/slaa161

Foto: flflflflfl en Pixabay.

Video: Universidad Cornell.