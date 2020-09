Descubren el primer exoplaneta más allá de la Vía Láctea

Un equipo de astrónomos de Estados Unidos y China anunció recientemente el descubrimiento del primer exoplaneta extragaláctico. Se posiciona en la galaxia M51, ubicada relativamente cerca de la Osa Mayor. De confirmarse definitivamente el hallazgo, el planeta se denominaría M51-ULS-1b y podría marcar el nacimiento de una nueva era para la astronomía, ya que los científicos informaron que existe la posibilidad de encontrar en el corto plazo más de doce astros extragalácticos similares.

De acuerdo a un artículo publicado en Phys.org, la complejidad del hallazgo de un exoplaneta ubicado a 23 millones de años luz de la Tierra fue reducida en parte por la confluencia de múltiples factores. Por un lado, el objeto se halla en un sistema binario dominado en su centro por un agujero negro o una estrella de neutrones, que al encontrarse devorando otra estrella genera una enorme emisión de rayos X, señal que inmediatamente alertó a los investigadores.

Además, el polvo de estrellas existente en la zona libera enormes cantidades de energía, por eso este sistema en una de las fuentes de rayos X con mayor brillo de toda la galaxia Whirlpool M51. Los expertos calculan que la luminosidad producida es un millón de veces más potente que la generada por el Sol en su máxima expresión.

Al mismo tiempo, la emisión de rayos X que fue captada ha demostrado ser muy pequeña, confirmando que algo ha eclipsado a la poderosa fuente mayor. Según indica el sitio especializado astronomy.com, se trata de datos obtenidos el 20 de septiembre de 2012 por el Observatorio de rayos X Chandra de la NASA, pero que ahora el equipo de astrónomos chinos y estadounidenses liderado por Rosanne Di Stefano ha recuperado y analizado.

Tránsito planetario

Al tratarse de un cuerpo tan pequeño el que reflejaron los rayos X, los especialistas pensaron inmediatamente en un tránsito planetario. Todo indica que M51-ULS-1b se paseó por ese sector específico del universo por alrededor de tres horas. El estudio publicado en el repositorio arXiv indica que el astro sería algo más diminuto que Saturno.

Sin embargo, una emisión tan pequeña de rayos X captados también puede deberse a la presencia de una enana blanca que eclipsa a la fuente mayor, o a una variación natural en el material que ingresa al agujero negro o la estrella de neutrones. Los astrónomos desestiman por el momento estas hipótesis, indicando que como todas las frecuencias de luz se atenuaron y reaparecieron al mismo tiempo y se produjo un fenómeno simétrico, todo indicaría que se trató de un tránsito planetario.

Antecedentes

Los exoplanetas son astros que orbitan estrellas diferentes al Sol, pero aunque los hallazgos se multiplicaron en las últimas décadas, aún no se ha confirmado el descubrimiento de ningún exoplaneta extragaláctico, o sea posicionado por fuera de la Vía Láctea.

En 1996, newscientist.com informaba sobre el descubrimiento de un planeta extragaláctico a 4 millones de años luz de nuestro planeta, en el marco de una observación no repetible en un sistema de cuásar gemelos. El mismo medio comunicaba en otro artículo de 2009 el posible hallazgo de un exoplaneta extragaláctico en Andrómeda.

En 2018, un equipo de astrónomos de la Universidad de Oklahoma anunció el descubrimiento de un grupo de exoplanetas extragalácticos a 3.800 millones de años luz de la Tierra, según informó earthsky.org.

Ahora, de confirmarse finalmente este último hallazgo es posible que la humanidad pueda dar un nuevo paso en el conocimiento del universo. ¿Qué misterios acumularán los exoplanetas extragalácticos? ¿Podrán responder algunas de nuestras preguntas sobre el cosmos y su origen?

