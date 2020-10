Descubren neuronas que certifican nuestras decisiones

Neurocientíficos de la Universidad de Bonn, en Alemania, han hallado un grupo de neuronas que se activan especialmente cuando mostramos confianza al tomar nuestras decisiones, certificando que estamos en el camino correcto. De acuerdo a una nota de prensa, también almacenan las decisiones y estarían implicadas en un proceso de aprendizaje que simplificaría la toma de nuevas decisiones en el futuro.

A cada momento necesitamos tomar decisiones. Algunas tan simples como elegir el plato que disfrutaremos en el almuerzo, y otras tan complejas como una inversión importante de dinero, un casamiento o la llegada de un hijo. ¿Existen neuronas que nos ayudan a advertir cuándo estamos tomando la decisión correcta, mostrando confianza y sin dudas?

Una investigación publicada en la revista Current Biology marca el hallazgo de un grupo específico de neuronas ubicadas en el lóbulo temporal, una región del cerebro que cumple un papel primordial en los procesos implicados en la memoria, que estarían directamente relacionadas con la certificación de nuestras decisiones y con la confianza que mostramos al actuar.

Según el Dr. Florian Mormann, uno de los responsables del estudio, las neuronas halladas no solamente marcan las decisiones y la confianza, sino que además “almacenan cada decisión y la confianza que teníamos en ella”. Esto permite desarrollar “un proceso de aprendizaje que probablemente nos salve de futuras decisiones equivocadas», indicó.

Las neuronas de la confianza

El descubrimiento se concretó de una forma fortuita, ya que originalmente los investigadores estudiaban los mecanismos subjetivos que tienen lugar al tomar decisiones. Sin embargo, las pruebas realizadas en un grupo de participantes que sufrían un tipo de epilepsia mostraron algo completamente diferente: neuronas que se activaban a partir de la relación entre el comportamiento y la confianza en las decisiones.

El estudio se basó en un experimento en el que participaron doce hombres y mujeres. En el mismo se les mostraron dos imágenes de distintos alimentos o golosinas. Debían utilizar un control deslizante para indicar la opción seleccionada. Al mover el control se evidenciaba el grado de confianza: mientras más se alejaban de la ubicación central hacia algunos de los dos costados, mayor era la confianza demostrada en la decisión.

Mientras se desarrollaba el experimento, los neurocientífico registraron la actividad de 830 neuronas ubicadas en el lóbulo temporal. Fue entonces cuando descubrieron que la frecuencia de los pulsos eléctricos en algunas neuronas cambiaba cuando existía una mayor confianza en la decisión. En otras palabras, este grupo de neuronas se activaba para certificar la decisión tomada por la persona.

Los investigadores destacaron que es la primera vez que se identifica una correlación de este tipo entre la actividad de algunas neuronas y la confianza en las decisiones. Además, indicaron que se trata de un proceso dinámico y evolutivo, ya que en la investigación también se verificó que la actividad neuronal va variando en sintonía con los cambios que muestra la persona en cuanto a la confianza al tomar las decisiones.

Referencia

Single Neuron Correlates of Decision Confidence in the Human Medial Temporal Lobe. Alexander Unruh-Pinheiro, Michael R. Hill, Bernd Weber, Jan Boström, Christian E. Elger, Florian Mormann. Current Biology (2020).DOI:https://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2020.09.021

Foto: Colin Behrens. Pixabay.