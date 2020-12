El Sol se adentraría en el peor ciclo de su historia

Aunque la información oficial sostiene exactamente lo contrario, un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Solar Physics indica que el ciclo de manchas iniciado este otoño en el Sol podría ser uno de los más intensos desde que se iniciaron los registros al respecto. Según una nota de prensa, un grupo de investigadores conducido por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Estados Unidos realizó esta predicción en base a un ciclo solar extendido de 22 años.

Básicamente, el fenómeno se produce a partir del choque de energías opuestas. Bandas magnéticas con carga opuesta marchan hacia el ecuador solar durante un período de 22 años. Cuando se encuentran en esa ubicación, se destruyen entre sí y generan las manchas solares. El ciclo que ha comenzado este otoño, Sunspot Cycle 25, debería tener una actividad mínima de este tipo de fenómenos extremos, según datos oficiales.

Expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) indicaron que el mencionado ciclo será débil, prediciendo un número máximo de manchas solares de 115. Sin embargo, los astrónomos del NCAR sostienen una hipótesis claramente opuesta a la oficial. Tanto es así que de acuerdo a sus previsiones Sunspot Cycle 25 podría transformarse en uno de los ciclos solares más intensos registrados hasta hoy.

Específicamente, los especialistas indicaron en su investigación que se concretará un punto máximo de actividad solar con un número de manchas solares que oscilará entre 210 y 260, una cifra notoriamente superior a la informada por las instituciones oficiales. De concretarse este pronóstico, el nuevo ciclo solar se transformaría en uno de los más importantes observados hasta el momento.

Una nueva concepción de los ciclos solares

Pero la comprobación de este pronóstico excede las características definitivas del ciclo solar y su impacto. También permitiría comprobar una teoría poco ortodoxa que sostiene que el Sol registra ciclos magnéticos de 22 años en forma superpuesta, los cuales interactúan para producir el denominado “pozo”, o sea el ciclo de manchas solares de aproximadamente 11 años de duración. De acuerdo a esta concepción, el período de manchas solares sería un subproducto del ciclo magnético de 22 años.

Según los científicos a cargo del estudio, estos ciclos de 22 años se repiten con gran exactitud y podrían ser la llave para realizar predicciones más precisas del origen y las características de los ciclos de manchas solares. Además, la nueva información podría ser de utilidad para comprender en profundidad muchos de los efectos que producen los mencionados ciclos de manchas solares, siempre de acuerdo a la teoría desarrollada por los astrónomos del NCAR.

Dentro de esta teoría es importante destacar el concepto de “terminadores”, que son los fenómenos que determinan el final de un ciclo magnético solar. Se producen en el momento indicado previamente de “encuentro” entre bandas magnéticas opuestas en el ecuador solar, generando su aniquilación. Estos “terminadores” señalan el final de un ciclo magnético, junto con su correspondiente período de manchas solares, actuando como un disparador para que comience el siguiente ciclo.

Según el subdirector del NCAR, Scott McIntosh, físico solar a cargo de la investigación, “los científicos han luchado con escaso éxito para predecir tanto la duración como la fuerza de los ciclos de manchas solares porque se carece de una comprensión fundamental del mecanismo que impulsa el ciclo. Si nuestro pronóstico resulta correcto, tendremos evidencia de que nuestro marco para comprender la máquina magnética interna del Sol está en el camino correcto», expresó.

Por último, los especialistas sostienen que de acuerdo a su marco teórico es imposible que el ciclo 25 de manchas solares sea especialmente débil, más bien todo lo contrario. “Al identificar los terminadores en los registros históricos, el patrón se vuelve obvio. Un ciclo 25 de manchas solares débil, como predice la información oficial, sería una desviación completa de todo lo que los datos nos han mostrado hasta este momento», concluyó McIntosh.

Referencia

Overlapping magnetic activity cycles and the sunspot number: Forecasting Sunspot Cycle 25 amplitude. Scott W. McIntosh, Sandra Chapman, Robert J. Leamon, Ricky Egeland, and Nicholas W. Watkins. Solar Physics (2020).DOI: https://doi.org/10.1007/s11207-020-01723-y

Foto: Paweł Czerwiński en Unsplash.