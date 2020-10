Primer borrador de la secuencia del proteoma humano

Un equipo internacional de investigadores agrupado en la Organización del Proteoma Humano (HUPO) ha anunciado recientemente que el mapa de las proteínas en el cuerpo humano, conocido como proteoma, ha sido completado en más de un 90%. Según una nota de prensa de la Universidad de Columbia Británica de Canadá, uno de los centros académicos que participan del Proyecto Proteoma Humano (HPP), este avance es comparable a la liberación del genoma humano veinte años atrás.

En 2000, el Proyecto Genoma Humano anunció que se había concluido el primer borrador del 90% de la secuenciación del mapa genético humano, que se publicó por completo en 2003. A partir de allí, el conocimiento del “modelo genético” de la vida humana propició una acelerada transformación y notables avances en diferentes campos de la ciencia, sobretodo en distintas áreas de la medicina.

La genómica del cáncer, un mayor conocimiento de las enfermedades de origen genético, los tests prenatales no invasivos y la farmacogenómica o los medicamentos “a medida” de cada paciente son algunos ejemplos de estos notables progresos. Veinte años después, el proteoma o mapa de las proteínas en el cuerpo humano podría significar una nueva revolución, en un momento en el que se ha anunciado un 90,4% de avance.

Comprender el desarrollo de enfermedades

En un artículo publicado en Nature Communications, los responsables del Proyecto Proteoma Humano, que se inició en 2010, indicaron que los progresos en el mapeo están garantizados por su gran rigurosidad. Con más del 90% de las proteínas en el cuerpo humano ya mapeadas, los científicos podrán alcanzar una comprensión más profunda de cómo las proteínas individuales interactúan e influyen en la salud humana. Se trata de una información vital para la prevención de enfermedades y la medicina individualizada.

¿Por qué es tan importante contar con un mapa de las proteínas en el cuerpo humano? Teniendo en cuenta que un número importante de enfermedades humanas son el resultado de variaciones en la composición o funciones de las proteínas, el mapa del proteoma es una herramienta que potencia el diagnóstico de determinadas patologías, la predicción de resultados, la optimización de los tratamientos y la medicina de precisión.

Ciertas deficiencias en sectores del proteoma, derivadas de mutaciones genéticas heredadas, pueden desencadenar enfermedades genéticas o respuestas inmunitarias y celulares perjudiciales para el organismo. Al interactuar con factores de estrés ambiental, aspectos nutricionales o amenazas de tipo infeccioso, el cóctel puede ser fatal. De esta forma, conocer al detalle las proteínas especialmente útiles para la protección contra enfermedades y otras deficiencias puede ser crucial para motorizar el desarrollo de nuevas terapias y enfoques médicos.

Contra la COVID-19

Para comprender la importancia de este gran avance en cuanto al mapa de las proteínas en el cuerpo humano hay que tener en cuenta, por ejemplo, que puede propiciar avances en la lucha contra la COVID-19. Según el Dr. Chris Overall de la Universidad de Columbia Británica, integrante del equipo de trabajo del Proyecto Proteoma Humano, “en COVID-19 existen dos proteomas involucrados: el del virus SARS-CoV-2 y el de las células infectadas, los cuales probablemente interactúan, modifican y cambian la función del otro”, indicó.

El científico agregó que “saber más sobre la naturaleza de esta relación entre proteomas puede arrojar luz sobre por qué algunas células e individuos son más resistentes al COVID-19 y otros más vulnerables. Se trata de una información funcional esencial sobre el cuerpo humano que la genómica no puede responder en forma individual».

Entendido como un importante avance que complementa y enriquece lo logrado a partir de la secuenciación del genoma, el mapa completo del proteoma humano promete marcar en los próximos años un antes y un después sobre la comprensión, diagnóstico y tratamiento de cánceres, enfermedades cardiovasculares y patologías infecciosas, entre muchas otras aplicaciones en diferentes campos de la ciencia.

Referencia

A high-stringency blueprint of the human proteome. Adhikari, S., Nice, E.C., Deutsch, E.W. et al. Nature Communications (2020).DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-020-19045-9

Foto: Gerd Altmann. Pixabay.