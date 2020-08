Una “firma eléctrica” identifica al sueño REM de cada persona

Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley ha conseguido extraer de la actividad eléctrica cerebral una señal única que muestra las condiciones del sueño REM de cada persona, según una nota de prensa. De esta forma, mediante un electroencefalograma (EEG) se puede conocer con exactitud si se está experimentando un sueño ligero o un sueño REM, por ejemplo, y describir sus características.

El sueño REM (Rapid Eye Movement) es una de las fases más importantes del sueño en el ser humano, siendo crucial para estudiar diferentes trastornos o para monitorear a las personas bajo anestesia durante una cirugía. Hasta el momento, los especialistas necesitaban registrar los movimientos oculares rápidos que caracterizan al sueño REM o el tono muscular para poder definirlo.

Ahora, el trabajo realizado por los investigadores estadounidenses permite determinar si una persona ha alcanzado la fase REM solamente analizando su electroencefalograma en un momento determinado, gracias al marcador electrofisiológico descubierto. El mismo funciona como una “firma” que define la actividad eléctrica de cada persona durante el sueño.

La importancia del ruido cerebral

Para lograr este hallazgo ha sido vital el estudio del denominado ruido cerebral, que los expertos definen como ondas que se encuentran ocultas por debajo de la actividad eléctrica superficial que habitualmente se analiza. Sin embargo, esta actividad de fondo puede aportar información de gran valor al momento de estudiar el comportamiento del cerebro durante el sueño.

Precisamente en lo profundo de esta actividad eléctrica llamada ruido cerebral los investigadores hallaron la “firma” que identifica al sueño de cada persona. Al estudiar dicha firma en un electroencefalograma es posible determinar con precisión el estado de conciencia que atraviesa una persona: si pasa por un sueño ligero, si está despierta, anestesiada o en sueño profundo.

Utilidad y aplicaciones

Las posibles aplicaciones de este hallazgo son trascendentes en distintos campos. Por ejemplo, la capacidad de distinguir el sueño REM por medio de un electroencefalograma hará posible que los médicos logren monitorear a las personas bajo anestesia durante una cirugía, descubriendo diferencias entre la inconsciencia inducida por narcóticos y el sueño convencional. Esto podría mejorar y optimizar el uso de la anestesia en determinados contextos.

Además, se podrán hallar más precisiones en los casos en los cuales el estado de coma se mantiene en el tiempo, determinando si existen indicios en la actividad eléctrica cerebral del paciente que estarían marcando una recuperación más rápida o más lenta. Todos estos datos se encuentran ocultos en la “firma eléctrica” que caracteriza al sueño de cada persona.

Otras aplicaciones de este hallazgo incluyen el abordaje de casos de epilepsia, para poder evaluar tratamientos y alternativas quirúrgicas, como así también todo el espectro de patologías relacionadas con los trastornos del sueño.

Vale destacar que los científicos analizaron el nuevo método con pacientes sometidos a anestesia y personas en estado de coma, detectando claramente el marcador electrofisiológico que determina la “firma individual” en el sueño.

Referencia

An electrophysiological marker of arousal level in humans.Janna D Lendner, Randolph F Helfrich, Bryce A Mander, Luis Romundstad, Jack J Lin, Matthew P Walker, Pal G Larsson, and Robert T Knight. eLife (2020).DOI:https://www.doi.org/10.7554%2FeLife.55092

Foto: Pete Linforth. Pixabay.