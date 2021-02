Descubren el mecanismo cerebral que regula la impulsividad

Un grupo de neuronas localizadas en el núcleo subtalámico son responsables de detener acciones repetitivas e inapropiadas, y nos permiten adaptarnos a una nueva realidad cuando es imprescindible cambiar de plan. Además, regulan la impulsividad y otras conductas nocivas ligadas a enfermedades neurodegenerativas.

Estas neuronas fueron identificadas por primera vez en humanos por especialistas del Cedars-Sinai Medical Center de Estados Unidos. Según una nota de prensa, están encargadas de dar al organismo “señales de parada” para que deje de realizar acciones que, aunque estaban planificadas de antemano, se han vuelto repetitivas y pueden ser negativas en un contexto determinado.

En otras palabras, las neuronas ubicadas en el núcleo subtalámico nos avisan cuando es necesario modificar comportamientos para adaptarnos a los cambios.

Además, tienen un papel vital en el control de los movimientos físicos inapropiados y de las reacciones impulsivas, dos aspectos directamente relacionados con las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson.

Fenómenos vinculados

De acuerdo a los científicos, la incapacidad para detener ciertos movimientos y la impulsividad o falta de control de determinadas emociones, son dos manifestaciones habituales en las personas con patologías mentales que, en función de los resultados de esta investigación, tendrían una estrecha relación con las neuronas descubiertas.

Para Adam Mamelak, uno de los científicos responsables del estudio, publicado en la revista Neuron, “tanto las investigaciones y teorías previas como el trabajo realizado en este estudio, nos indican que la incapacidad para detenerse y la impulsividad se encuentran claramente relacionadas. Existen fuertes razones para creer que las neuronas que descubrimos regulan mecanismos comunes que vinculan ambos fenómenos”, destacó.

De esta manera, el proceso cerebral subyacente para detener acciones inapropiadas y manejar la impulsividad se encontraría condicionado por la actividad de estas neuronas.

Neuronas en acción

Para concretar el descubrimiento, los investigadores del Cedars-Sinai estudiaron a pacientes con enfermedad de Parkinson que habían recibido implantes de estimulación cerebral profunda.

Los científicos introdujeron electrodos en los ganglios basales, una región del cerebro dedicada al control motor y que también participa en la moderación de las conductas emocionales.

Allí descubrieron que en un sector específico de los ganglios basales, el núcleo subtalámico, un grupo de neuronas indicaban la necesidad de «detener» una acción o conducta ya iniciada e inapropiada.

Las mencionadas neuronas se activaban casi de inmediato ante los estímulos indicados, mostrando que existe en el cerebro un mecanismo que regula las acciones físicas y las conductas emocionales inapropiadas.

Precisamente los defectos en ese mecanismo serían la causa principal de los movimientos repetitivos y la impulsividad, que aparecen en distintos momentos en las personas afectadas con enfermedades neurodegenerativas.

¿Nuevos tratamientos?

Para Clayton Mosher, autor principal del estudio, “aunque se ha planteado desde siempre la hipótesis de la existencia de neuronas que controlan estas acciones y conductas en un área particular del cerebro, nunca se habían observado en acción en humanos. Allí radica el principal avance de nuestro estudio”, expresó.

Vale recordar que los enfermos de Parkinson y otras patologías neurodegenerativas presentan una compleja combinación de síntomas: imposibilidad de detener ciertos movimientos, problemas para realizar otros e inconvenientes con el control de las emociones o impulsividad.

El hallazgo de estas neuronas y del mecanismo cerebral relacionado podría abrir el camino hacia nuevas y superadoras alternativas de tratamiento. Además, este estudio también podría aportar información de importancia para entender aspectos relacionados con las acciones, las conductas y las emociones en personas sanas.

Referencia

Distinct roles of dorsal and ventral subthalamic neurons in action selection and cancellation. Clayton P. Mosher, Adam Mamelak et al. Neuron (2021).DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.12.025

Foto: engin akyurt en Unsplash.

Video y podcast: editados por Pablo Javier Piacente en base a elementos y fuentes libres de derechos de autor.