Las neuronas de dopamina reflexionan sobre nuestras opciones • Tendencias21

Investigadores de la Universidad de Tsukuba, en Japón, han logrado importantes avances en la descripción de los procesos cerebrales implicados en la toma de decisiones, sobretodo en el aspecto económico. Según una nota de prensa, concluyeron en un reciente estudio que las neuronas que generan dopamina controlan tanto el período de evaluación de distintas opciones como la decisión definitiva.

La dopamina es un neurotransmisor que producen distintas especies de animales, incluido el hombre. Habitualmente conocida como la “hormona de la felicidad”, también se sabe que controla otros procesos y que tiene implicancias directas en algunas patologías y enfermedades. Sin embargo, ahora todo indica que además es vital al momento de tomar decisiones y afrontar riesgos.

Los científicos japoneses liderados por el profesor Masayuki Matsumoto partieron de una noción desarrollada en estudios previos en torno a la dopamina y su relación con las decisiones. Se sabía que las neuronas generadoras de dopamina estaban ligadas a la llamada “red de recompensas”, o sea las relaciones establecidas en el cerebro entre las expectativas previas, las decisiones y aquello que se obtiene luego de tomarlas.

Sin embargo, estas investigaciones habían obtenido resultados importantes al analizar aquello que sucede con posterioridad a una decisión, cuando es posible estudiar si las recompensas son acordes a lo esperado. En este caso, Matsumoto y su equipo buscaron precisiones con respecto a los procesos previos y al momento exacto de la toma de una decisión, obteniendo resultados trascendentes.

El rol de las neuronas de dopamina y las aplicaciones del descubrimiento

Los especialistas utilizaron un juego diseñado para experimentar con monos, en el cual los animales podían realizar elecciones directas al seleccionar fichas y figuras. En algunos casos, los primates solamente aprendían una forma de tomar una decisión que generara una recompensa positiva posterior. Pero en otras ocasiones decidían ir un paso más allá y tomaban un riesgo extra, intentando obtener una recompensa mayor a la esperada previamente.

Según los científicos japoneses, ha quedado demostrado en este estudio que las neuronas que generan dopamina mantienen un rol activo en el cerebro durante la totalidad del proceso de toma de decisiones. En consecuencia, incidían en el comportamiento de los monos desde el momento de la selección de las figuras hasta en la elección final, incluso cuando la misma suponía un riesgo mayor a afrontar.

Las neuronas de dopamina envían información a diferentes sectores del cerebro, como por ejemplo la corteza orbitofrontal, y como último paso transmiten señales a los músculos del cuerpo para generar una acción en concreto. Ahora es posible conocer con precisión la forma en la cual estas neuronas inciden en la totalidad del proceso que nos lleva a tomar decisiones trascendentes.

El descubrimiento de este rol crucial de las neuronas productoras de dopamina puede motorizar el desarrollo de un área de estudio relativamente nueva: la neuroeconomía. Además, los expertos japoneses resaltaron que estas neuronas se pierden rápidamente en los cuadros neurodegenerativos como el denominado Mal de Parkinson, dificultando los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto la investigación podría colaborar en un diagnóstico más rápido y certero de la mencionada enfermedad.

Referencia

Signal dynamics of midbrain dopamine neurons during economic decision-making in monkeys. Mengxi Yun1, Takashi Kawai, Masafumi Nejime, Hiroshi Yamada and Masayuki Matsumoto. Science Advances (2020).DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.aba4962