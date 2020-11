Nacer antes de tiempo predispone a la depresión

Un nacimiento prematuro se encuentra directamente relacionado con una mayor predisposición a sufrir depresión, de acuerdo a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Turku, en Finlandia. Según una nota de prensa, los bebés con un desarrollo fetal defectuoso también presentan un riesgo más elevado de sufrir esta afección psicológica.

La depresión es una enfermedad cada vez más frecuente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas la sufren en todo el planeta, siendo en considerada en consecuencia como uno de los males con mayor impacto desde fines del siglo XX y hasta la actualidad. Aunque presenta distintos grados y tipologías, básicamente se caracteriza por un cuadro de desgano, tristeza y frustración que paralizan a la persona en cuanto a su desarrollo vital.

Sin embargo, poco se sabe de la depresión infantil, que afecta al 2 por ciento de los niños en edad preescolar y hasta a un 8 por ciento de los adolescentes. Debido a las características de la edad, la depresión infantil es un trastorno grave que requiere de medidas de prevención. La identificación de grupos de riesgo, como sucede en esta investigación, es un avance a tener especialmente en cuenta.

El estudio realizado en Finlandia resalta la necesidad de intervenciones preventivas para bebés de alto riesgo, como en el caso de los extremadamente prematuros. Los especialistas también concluyeron que es vital el diseño de programas de apoyo para la salud mental de los padres, desde el comienzo del embarazo y durante todo el proceso de gestación y crianza. Además, la atención neonatal puede ser crucial en el caso de los bebés con estas características, tanto para los prematuros como para los nacidos a término que presentan retraso del crecimiento.

Un enfoque preventivo

Según Subina Upadhyaya, especialista del Centro de Investigación en Psiquiatría Infantil de la Universidad de Turku y una de las responsables del estudio, “el seguimiento debe incluir evaluaciones psicosociales y pruebas de desarrollo para los niños nacidos prematuros y sus familias, sumando el apoyo adecuado para una salud mental sólida”, indicó.

Al mismo tiempo, Upadhyaya cree imprescindible que los estudios futuros examinen el riesgo asociado con el parto prematuro, siendo trascendental también observar los resultados a largo plazo en los niños afectados. Quizás lo más importante de esta investigación es que los datos recabados evidencian la necesidad de abordar la depresión infantil con un enfoque preventivo.

En la investigación realizada por los científicos finlandeses se incluyó un amplio universo de casos, ya que se trabajó sobre una base de datos compuesta por 37.682 niños nacidos en Finlandia entre enero de 1987 y diciembre de 2007, que fueron diagnosticados con depresión. Estos casos se compararon con 148.795 controles realizados a niños sin depresión. El estudio integra un cuerpo de investigación más amplio, que trabaja sobre asociaciones entre los factores de riesgo prenatales y los principales trastornos psiquiátricos.

Otros estudios

En 2017, otro estudio realizado en Finlandia, en este caso en la Universidad de Helsinki, había concluido que los bebés prematuros presentan más riesgo de sufrir trastornos mentales. Sin embargo, el enfoque fue diferente al que desarrollaron Upadhyaya y sus colegas, ya que se centró en los trastornos mentales que aparecen en la edad adulta y abordó tanto a la depresión como a la ansiedad.

En cualquier caso, los resultados de esta nueva investigación reafirman la necesidad de identificar los factores de riesgo ligados a la depresión infantil y trabajar en la prevención, considerando que su abordaje a tiempo puede evitar las graves consecuencias de estos problemas psicológicos en la edad adulta, sobretodo cuando presentan un carácter crónico.

Referencia

Preterm Birth Is Associated With Depression From Childhood to Early Adulthood. Subina Upadhyaya, Andre Sourander, Terhi Luntamo et al. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (2020).DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaac.2020.09.020

Foto: Hu Chen en Unsplash.

Video y podcast: editados por Pablo Javier Piacente en base a elementos y fuentes libres de derechos de autor.