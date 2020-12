Crean el primer Google Maps del Universo

El Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), una matriz de telescopio que consta de 36 antenas parabólicas idénticas de 12 metros de diámetro, ha dibujado un nuevo mapa del universo comparable al Google Maps terrestre.

Las antenas de ASKAP funcionan juntas como un solo instrumento y cubren un área de recolección total de aproximadamente 4.000 metros cuadrados.

La característica clave del telescopio es su amplio campo de visión, generado por los nuevos receptores diseñados por CSIRO, la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth: permiten a ASKAP tomar fotografías panorámicas del cielo con un detalle asombroso.

La alta calidad de los receptores del telescopio permitió construir el mapa del universo combinando un total de 903 imágenes celestes: los estudios anteriores han necesitado decenas de miles de imágenes para obtener una imagen global del universo.

Millones de galaxias

Con esta capacidad astronómica ASKAP dibujó el mapa del universo en solo 300 horas, una proeza tecnológica que hasta ahora requería años de observación: incluye un total de tres millones de galaxias, de las cuales un millón de ellas nunca habían sido vistas con anterioridad.

El Google Maps del universo cubre el 83% del cielo y muestra las galaxias con un detalle sin precedentes: la mayoría de los millones de puntos con forma de estrella que aparecen en el mapa son galaxias distantes.

Este resultado sin precedentes, recogido en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia, demuestra que un estudio de todo el cielo se puede realizar en semanas en lugar de años, lo que puede acelerar los descubrimientos sobre el universo.

Censo galáctico

Los nuevos datos permitirán a los astrónomos realizar análisis estadísticos de grandes poblaciones de galaxias, de la misma manera que los investigadores sociales utilizan la información de un censo nacional, destacan los científicos.

«Este censo del Universo será utilizado por astrónomos de todo el mundo para explorar lo desconocido y estudiar todo, desde la formación de estrellas hasta cómo las galaxias y sus agujeros negros supermasivos evolucionan e interactúan», dijo el autor principal y astrónomo de CSIRO, Dr. David McConnell, en un comunicado.

Y añade: “esperamos encontrar decenas de millones de nuevas galaxias en estudios futuros”.

Supercomputación

Los 13,5 exabytes (un exabyte equivale a 10¹⁸ bytes) de datos brutos generados por ASKAP se procesaron utilizando hardware y software personalizados por CSIRO.

La supercomputadora ‘Galaxy’, del Centro de Supercomputación de Pawsey convirtió los datos en imágenes de radio 2D que contienen un total de 70 mil millones de píxeles. Las 903 imágenes finales y la información de apoyo ascienden a 26 terabytes de datos (un terabyte equivale a 10¹² bytes, la unidad base de la computación).

El director ejecutivo del Centro de Supercomputación de Pawsey, Mark Stickells, señala que la capacidad de supercomputación ha sido una parte clave del diseño de ASKAP.

“El Centro de Supercomputación de Pawsey ha trabajado en estrecha colaboración con CSIRO y el equipo de ASKAP desde nuestros inicios y estamos orgullosos de proporcionar la infraestructura esencial que respalda la ciencia y genera un gran impacto”, dijo Stickells.

Los mayores radiotelescopios

Las imágenes y catálogos de la investigación se pondrán a disposición del público a través del Portal de acceso a datos de CSIRO y se alojarán en Pawsey.

Las tecnologías avanzadas de ASKAP están proporcionando información para el desarrollo del Square Kilometer Array (SKA), un megaproyecto internacional de ciencia para construir los radiotelescopios más grandes del mundo.

La construcción de ASKAP comenzó a fines de 2009 y se inauguró en octubre de 2012, lista para convertirse en el radiotelescopio de reconocimiento más rápido del mundo.

Referencia

The Rapid ASKAP Continuum Survey I: Design and first results. D. McConnell et al. Publications of the Astronomical Society of Australia, Volume 37, 2020, e048. DOI:https://doi.org/10.1017/pasa.2020.41