Aunque la presencia de señales de peligro en animales es un fenómeno ampliamente estudiado y caracterizado, no sucede lo mismo con las señales de seguridad. ¿Cómo advertir cuándo las amenazas ya han quedado en el pasado? Según una nota de prensa, especialistas de la Fundación Champalimaud de Portugal encontraron la primera de esas señales de seguridad al estudiar el comportamiento de la mosca de la fruta.

Las observaciones de grupos de seres vivos han mostrado claramente que la dinámica social incrementa la sensación de seguridad. Los animales y los humanos están atentos al comportamiento de otros individuos con los cuales comparten su entorno, para descubrir el momento en el que deben extremar las precauciones y actuar rápidamente para salvar sus vidas.

Al mismo tiempo, esa confianza que brinda la vida en grupo hace posible que los seres vivos puedan llevar adelante sus actividades con mayor tranquilidad, siguiendo el desarrollo de sus vidas sin estar pensando permanentemente en la irrupción de un nuevo peligro. Ya son comunes las señales que marcan las amenazas, pero no se ha identificado el proceso de comunicación que evidencia la seguridad.

Los científicos del Centro Champalimaud para lo Desconocido, en Portugal, han encarado una ambiciosa investigación que ya ha dado un resultado sorprendente: la identificación de la primera señal social de seguridad en animales, concretamente en la mosca de la fruta. El hallazgo podría servir como modelo en otros seres vivos, e incluso aplicarse en las sociedades humanas.

La importancia de la dinámica grupal

El experimento consistió en colocar grupos de moscas con distintos números de integrantes en una cámara cerrada transparente, exponiéndolas repetidamente a un disco oscuro en expansión. Este elemento generaba una clara sensación de amenaza, al imitar a un objeto próximo a colisionar.

La respuesta esperada era el “congelamiento” de las moscas para evitar el peligro, ya que se había demostrado anteriormente que una gran cantidad de especies eligen la inacción total para protegerse de diferentes amenazas, como por ejemplo el ataque de depredadores. Se comprobó esto, pero además los resultados revelaron que el tamaño del grupo es importante.

Ya se sabía que la reacción de defensa era más rápida y efectiva en grupos que de modo individual, pero además se constató que en colectivos más extensos aparecía un nuevo comportamiento. Cuando se observó la actividad de grupos con más de seis integrantes, se apreció que las moscas se congelaron transitoriamente cuando apareció la amenaza y luego reanudaron el movimiento de forma inmediata.

Atendiendo a este nuevo detalle, los expertos redoblaron la apuesta. Si se había confirmado que las moscas cambian sus respuestas defensivas cuando conviven con otros individuos a su alrededor, ahora era momento de reconocer alguna señal que mostrara seguridad.

Primera señal de seguridad: el movimiento

Nuevas pruebas con la introducción de moscas ciegas y ejemplares simulados ratificó una vez más que las moscas advierten la señal enviada por otros integrantes de su grupo en cuanto al peligro. Cuando otros individuos se “congelan”, ellas hacen lo mismo para evitar la amenaza. ¿Pero qué sucede al momento de regresar a la normalidad?

Aquí se encuentra el gran hallazgo de esta investigación, porque los científicos pudieron verificar que cuando una mosca reanuda el movimiento al entender que el peligro ya ha pasado, las otras moscas tienden a “copiarla” y también vuelven a moverse. En consecuencia, el movimiento es la primera señal social de seguridad identificada en seres vivos.

El nuevo desafío de los investigadores es descubrir el proceso cerebral que permite identificar al movimiento como una señal de peligro y de seguridad al mismo tiempo. En este proyecto encontraron un conjunto de neuronas visuales que son cruciales para percibir el movimiento de los demás integrantes del grupo como una señal de seguridad, un camino que promete interesantes resultados hacia el futuro.

Referencia

Foto de portada: Amit Talwar. Unsplash.