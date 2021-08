El oxígeno fue el culpable de la extinción de especies más grande en la historia de la Tierra

Sobre el final del período Pérmico, hace 252 millones de años, más del 96 por ciento de las especies marinas del planeta y el 70 por ciento de la vida terrestre se extinguieron repentinamente. Fue la extinción más grande en la historia de la Tierra.

Ahora, un nuevo estudio desarrollado en la Universidad Estatal de Florida ha confirmado que ese evento extremo se debió a un pico repentino y la consiguiente caída en el contenido de oxígeno del océano.

Los científicos habían registrado previamente una disminución gradual del oxígeno durante esta extinción, pero el rápido aumento de oxígeno al comienzo de ese breve período fue un hallazgo que los sorprendió.

Los investigadores, que han publicado su estudio en la revista Nature Geoscience, creen que la oxigenación extrema se produjo durante unas pocas decenas de miles de años, un período muy breve en la escala de millones de años de la historia geológica de nuestro planeta.

Posibles causas

De acuerdo a estudios previos, la anoxia marina o repentina disminución en el oxígeno en los océanos y sus fatales consecuencias habían dejado sus huellas en las rocas marinas formadas en el antiguo océano Tetis, que comprendía solamente alrededor del 15 por ciento de los mares de la Tierra al momento de la extinción estudiada.

Pero las mediciones de uranio en las rocas permitieron deducir los antiguos niveles de oxígeno en los océanos, haciendo posible descubrir nuevas huellas del proceso en rocas de Japón, que se formaron sobre la época de la extinción en el seno del océano Panthalassa. Era una enorme masa de agua que abarcaba casi todo el planeta en ese momento de su historia.

Además, distintos investigadores sostuvieron que la anoxia marina habría sido causada por el cambio climático de entonces: su origen habría sido el CO2 expulsado por los volcanes de Siberia.

En la actualidad, el calentamiento global produce que los océanos contengan menos oxígeno: los niveles bajan década tras década, demostrando que cuando el equilibrio de los océanos se ve afectado se resiente la vida de la Tierra en todos sus ámbitos.

¿Procesos similares?

Según una nota de prensa, y teniendo en cuenta que finalmente se ha constatado que la llamada «Gran Mortandad» no se concretó a partir de variaciones moderadas, encadenadas y graduales sino mediante un evento extremo y súbito, los investigadores creen que es posible comparar este escenario con algunos aspectos del cambio climático actual.

Sostienen que aunque las consecuencias del cambio climático están relacionadas mayormente con el impacto negativo de la actividad humana y no con fenómenos naturales, sí es posible establecer una comparación en cuanto al surgimiento de variaciones abruptas, que en función de los tiempos geológicos del planeta suponen modificaciones en el entorno con una rapidez inusitada.

En concreto, los científicos creen que el cambio climático está produciendo variaciones enormes y rápidas en fracciones de tiempo que podrían compararse con esta extinción masiva, sucedida hace más de 250 millones de años.

Si además tenemos en cuenta que en otros estudios se relaciona directamente a la disminución del oxígeno en los océanos con un proceso antiguo de cambio climático: ¿podría considerarse esto un indicio de la gravedad que tendría el proceso actual para el futuro de la Tierra?

Foto: hace 252 millones de años, el CO2 expulsado por los volcanes de Siberia habría producido un profundo cambio climático que, entre otras consecuencias, habría estado relacionado con la disminución del oxígeno oceánico que causó la «Gran Mortandad». Crédito: ELG21 en Pixabay.