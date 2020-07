Las emisiones globales de metano alcanzan niveles récord

Las emisiones globales de metano han alcanzado los niveles más altos jamás registrados, debido al crecimiento de las emisiones de la minería del carbón, de la producción de petróleo y de gas natural, a la cría de ganado vacuno y ovino y a los vertederos, según una investigación de la Universidad de Stanford.

Entre 2000 y 2017, los niveles de este potente gas de efecto invernadero se dispararon: según los modelos climáticos, conducirán a un calentamiento global de 3-4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales antes del final de este siglo.

Este es un umbral de temperatura peligroso en el que los científicos advierten que los desastres naturales, incluidos los incendios forestales, las sequías e inundaciones, y las perturbaciones sociales como las hambrunas y las migraciones masivas, se vuelven casi comunes.

Los hallazgos se resumen en dos artículos publicados Earth System Science Data y en Environmental Research Letters por investigadores del Global Carbon Project, una iniciativa dirigida por el científico de la Universidad de Stanford Rob Jackson .

Origen: actividades humanas

En 2017, último año del que se dispone de datos globales completos de metano, la atmósfera de la Tierra absorbió casi 600 millones de toneladas de este gas incoloro e inodoro que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono para atrapar el calor en un lapso de 100 años.

Más de la mitad de todas las emisiones de metano provienen de actividades humanas. Las emisiones anuales de metano aumentaron un 9 por ciento, o 50 millones de toneladas por año, desde principios de la década de 2000, cuando las concentraciones de metano en la atmósfera eran relativamente estables.

En términos de potencial de calentamiento, agregar esta cantidad adicional de metano a la atmósfera desde el año 2000 es similar a poner 350 millones de automóviles más en las carreteras del mundo, o duplicar las emisiones totales de Alemania o Francia, destacan los investigadores.

Fuentes crecientes de metano

A nivel mundial, los combustibles fósiles y las vacas impulsan de forma similar la escalada del metano. «Las emisiones del ganado y de otros rumiantes son casi tan grandes como las de la industria de combustibles fósiles para el metano», señala Jackson en un comunicado.

A lo largo del período de estudio, la agricultura representó aproximadamente dos tercios de todas las emisiones de metano relacionadas con actividades humanas: los combustibles fósiles aportaron la mayor parte del tercio restante.

Sin embargo, esas dos fuentes han contribuido en una medida más o menos igual a los aumentos observados desde principios de la década de 2000.

Las emisiones de metano aumentaron más fuertemente en África y Medio Oriente; China; y Asia del Sur y Oceanía: cada una de estas tres regiones aumentó las emisiones entre 10 a 15 millones de toneladas por año durante el período de estudio.

Menos en los trópicos y polos

Estados Unidos aumentó sus emisiones de metano en 4.5 millones de toneladas, principalmente debido a una mayor perforación, distribución y consumo de gas natural.

Europa se destaca como la única región donde las emisiones de metano han disminuido en las últimas dos décadas, en parte al reducir las emisiones de la fabricación de productos químicos y el cultivo de alimentos de manera más eficiente.

Las regiones tropicales y templadas han visto el mayor salto en las emisiones de metano. Los sistemas boreales y polares han jugado un papel menor.

A pesar de los temores de que el derretimiento en el Ártico puede desbloquear una explosión de metano al descongelar el permafrost, los investigadores no encontraron evidencia de un aumento de las emisiones de metano en el Ártico, al menos hasta 2017.

Soluciones posibles

Según Jackson y sus colegas, reducir las emisiones de metano requerirá reducir el uso de combustibles fósiles y controlar las emisiones fugitivas, como fugas de tuberías y pozos, así como cambios en la forma en que alimentamos al ganado, cultivamos arroz y comemos.

«Tendremos que comer menos carne y reducir las emisiones asociadas con el cultivo de ganado y arroz», dijo Jackson, «así como reemplazar el petróleo y el gas natural en nuestros automóviles y hogares», concluye.

Referencias

