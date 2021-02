Recuperan con ultrasonido el cerebro de dos personas en coma

Los cerebros de dos personas que estaban en estado de consciencia mínima por lesiones cerebrales graves fueron recuperados mediante una técnica de ultrasonido. Uno llevaba inconsciente 14 meses y el otro dos años y medio, pero después del tratamiento ambos pudieron comunicarse tímidamente de nuevo con sus familiares. Este importante avance fue concretado por un equipo de neurocientíficos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Según un comunicado, dos pacientes con lesiones cerebrales graves que habían ingresado en un estado de consciencia mínima a largo plazo lograron una sorprendente recuperación, luego de ser sometidos a estimulación por ultrasonido. Este importante hecho y los progresos en la técnica mencionada se describen en un artículo publicado en la revista Brain Stimulation.

Los especialistas llaman estado de consciencia mínima a una situación en la que las personas varían periódicamente entre el sueño y la vigilia, pero al estar despiertos solamente son capaces de mostrar señales sutiles de consciencia, como por ejemplo parpadear ante una orden. Se trata de una leve variación o avance del estado de coma, en el que se encontraban las dos personas recuperadas en este caso.

Vale recodar que este mismo equipo de científicos ya había logrado en 2016 recuperar de un estado de coma a un hombre mediante las mismas técnicas de estimulación por ultrasonido. Ahora, el logro es más significativo porque los pacientes mantenían el estado de consciencia mínima en forma crónica o a largo plazo, mientras que el caso de 2016 se concretó en un paciente agudo, que había sufrido un episodio súbito.

Notables y rápidos avances

En la última investigación, los expertos trabajaron con tres personas, de las cuales dos lograron importantes progresos. Quizás el más importante sea que demostraron capacidad para comprender el habla. Además, pudieron manifestar aprobación o rechazo a partir de una orden, manejar un bolígrafo, reconocer fotografías o agarrar y manipular objetos, entre otros avances.

De acuerdo a los investigadores, el hecho clave es que los pacientes lograron manifestar estos progresos solamente después de algunos días de recibir el tratamiento con ultrasonido, lo que marca el potencial que tendría esta técnica en este tipo de casos y quizás también en otros contextos.

El nuevo enfoque se denomina ultrasonido enfocado de baja intensidad. Emplea estimulación sónica con el propósito de excitar las neuronas en el tálamo, una región del cerebro que resulta vital en el procesamiento cognitivo. Los especialistas se enfocan en el tálamo porque las evidencias indican que, luego de ingresar en un estado de coma, las funciones que cumple el tálamo quedan notoriamente deterioradas.

Dispositivo de energía acústica

Para estimular esta zona del cerebro, los científicos usaron un dispositivo especialmente diseñado, destinado a crear una diminuta esfera de energía acústica. El pequeño artefacto es capaz de apuntar a distintas zonas del cerebro y excitar el tejido cerebral. El dispositivo se ubica al costado de la cabeza del paciente, activándose en diez ocasiones en períodos de treinta segundos. Las sesiones tienen una duración de diez minutos.

En este caso, cada paciente fue sometido a dos sesiones con una semana de diferencia. Aunque los especialistas están conformes con los resultados obtenidos, han dejado en claro que la técnica aún es experimental. A futuro, planean estudios adicionales para saber exactamente cómo el ultrasonido talámico cambia la función cerebral y permite obtener avances significativos en personas con estados alterados de consciencia.

Referencia

Foto:

Los científicos utilizaron un pequeño dispositivo para dirigir el ultrasonido al tálamo en el cerebro. Crédito: Martin Monti/UCLA.