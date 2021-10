Descubren un planeta que orbita 3 estrellas a 1.300 años luz de la Tierra

Astrónomos de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) habrían descubierto un exoplaneta que orbita tres estrellas, en el sistema GW Orionis. Se trataría del primer astro conocido hasta el momento con esas características, pero no el único: los científicos creen que la mitad de todos los sistemas estelares poseen dos o más estrellas, unidas gravitacionalmente entre sí.

Quizás uno de los elementos más llamativos de la estructura del sistema estelar GW Orionis es la presencia de un disco protoplanetario extendido, entre otros aspectos que destacan a esta formación. Estos discos son grandes estructuras de material cósmico que se forman alrededor de las estrellas, y en los cuales comienzan a «germinar» los futuros planetas.

Anillos separados

Los investigadores descubrieron que existen tres anillos de polvo cósmico que se han alejado de este disco, mostrando zonas de interacción entre los mismos y, al mismo tiempo, grandes espacios que los separan. Según una nota de prensa, en uno de los espacios entre estos anillos detectaron la presencia del enigmático planeta.

Aunque el astro aún no se puede visualizar, los especialistas sostienen que los datos aportados por el telescopio Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) marcan la existencia de un astro masivo en esa zona. Se trataría de un gigante gaseoso al estilo Júpiter, e incluso podría estar acompañado de otros planetas similares. Este tipo de cuerpos masivos y gaseosos son los primeros en formarse alrededor de las estrellas: posteriormente aparecen planetas rocosos y de menor tamaño, como la Tierra.

Un extraño sistema estelar

GW Orionis está asociado a la región de formación estelar Lambda Orionis. El sistema está integrado por tres estrellas: GW Ori A y GW Ori B, que orbitan alrededor de un mismo centro gravitacional y a una escasa distancia, y GW Ori C, que orbita a sus dos «compañeras» pero en forma solitaria, ubicada a mayor distancia. Junto al enorme disco protoplanetario, el sistema integra tres anillos de polvo separados cuyas masas se estiman en 74, 168 y 245 veces la masa de la Tierra.

Según algunas teorías, los anillos divididos que acompañan al disco protoplanetario de GW Orionis son la estructura más grande de este tipo que se ha descubierto hasta el momento. Al analizar el disco y los anillos, los astrónomos identificaron deformaciones y discontinuidades, que estarían causadas por interacciones producidas entre cada uno de los elementos que forman parte de la gigantesca estructura.

Tema relacionado: Resuelven el misterio de los sistemas planetarios de estrellas múltiples.

Un planeta oculto entre el polvo cósmico

De acuerdo a lo indicado en el nuevo estudio, publicado recientemente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, los científicos estadounidenses observaron además la presencia de grandes espacios libres entre los tres anillos y el disco protoplanetario de GW Orionis. En principio, pensaron que se trataba de la consecuencia de fenómenos gravitacionales ligados a la naturaleza del sistema estelar, que al contar con tres estrellas se comporta de forma muy diferente al Sistema Solar, integrado por una única estrella.

Sin embargo, al profundizar en las investigaciones concluyeron que la explicación más probable y emocionante para estos extraños espacios entre el disco protoplanetario y los anillos de polvo cósmico es la presencia de un planeta masivo, que incluso podría ser la «punta de lanza» para descubrir otros exoplanetas en el mismo sector.

A futuro, los astrónomos creen que nuevas observaciones realizadas con ALMA podrán confirmar definitivamente la existencia de este astro, y descubrir además si está acompañado o no por más planetas. En el mismo sentido, piensan que al profundizar en el conocimiento del sistema estelar GW Orionis se podrá avanzar en la resolución de diferentes enigmas relativos a cómo se forman los planetas, específicamente en condiciones diferentes a las que se conocen en nuestro Sistema Solar.

Referencia

GW Ori: circumtriple rings and planets. Jeremy L Smallwood, Rebecca Nealon, Cheng Chen, Rebecca G Martin, Jiaqing Bi, Ruobing Dong and Christophe Pinte. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2021).DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stab2624

Foto: imagen de GW Orionis, un sistema de tres estrellas. Posee un misterioso espacio en los anillos de polvo circundantes, que estaría ocupado por un exoplaneta masivo. Créditos: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO), ESO / Exeter / Kraus et al.