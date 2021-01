El cabello envejece de forma diferente según el origen y la cultura

El envejecimiento del cabello presenta notables diferencias de acuerdo a condiciones étnicas y culturales, según indica una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de Boston. El momento en el que aparecen las canas, la forma en la cual el cabello va mostrando los signos de la edad y otros aspectos varían notablemente entre los distintos orígenes culturales.

En un contexto sociocultural en el cual se practica un culto permanente a la juventud, es habitual observar cierta obsesión por mantener, tanto en mujeres como en hombres, un cabello siempre joven y vigoroso. Pero más allá de nuestros deseos, el proceso de envejecimiento es inexorable y el cabello también manifiesta esos cambios.

Un aspecto a considerar es que el envejecimiento del cabello presenta grandes diferencias de acuerdo a nuestro origen. En un comunicado, científicos de la Universidad de Boston describen una nueva investigación en base al análisis y reinterpretación de estudios previos sobre el envejecimiento del cabello en distintas culturas.

Los especialistas han hallado una completa serie de variaciones en la forma en que el cabello se va deteriorando con la edad, matizadas por aspectos étnicos y culturales. Vale recordar que el proceso de envejecimiento capilar tiene una doble cara: la intrínseca y la extrínseca.

La dualidad del proceso

Los cambios intrínsecos son los propios de las modificaciones fisiológicas naturales que ocurren con el tiempo. Por su parte, los procesos extrínsecos se encuentran afectados por agentes externos como el estrés, la contaminación ambiental o la exposición a determinados productos.

En estudios previos se remarcaba, por ejemplo, que el estrés puede provocar que el pelo se vuelva gris y aparezcan canas antes de tiempo. Esto se debe al agotamiento de las células madre que conforman los pigmentos en los folículos pilosos. Sin embargo, la nueva investigación confirma que este proceso también está afectado por aspectos culturales.

Aunque existe una composición química similar en el cabello de todos los seres humanos, las propiedades estructurales del mismo varían entre diferentes etnias. En consecuencia, el envejecimiento del cabello también se concreta de manera diferente.

Teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida y de la diversidad sociocultural, los científicos creen que es importante comprender las características del proceso de envejecimiento del cabello en todas sus variantes.

Diferencias culturales

Después de analizar 69 estudios previos sobre el tema, en los cuales se prestó especial atención a las diferencias de acuerdo al origen étnico, los científicos obtuvieron importantes conclusiones.

Hallaron datos trascendentes sobre la estructura del cabello, las características del envejecimiento y las respuestas al daño extrínseco en función de las diferencias entre razas y etnias.

Por ejemplo, el surgimiento de las canas varía según la raza, siendo los 35 años la edad promedio de los caucásicos. Sin embargo, en los asiáticos aparecen a finales de los 30 y los africanos sobre los 40 años de edad.

Otra diferencia trascendente es que los caucásicos y asiáticos suelen experimentar daños en la zona del tallo distal, más alejada de la raíz, en tanto que los afroamericanos sufren los efectos del envejecimiento capilar más cerca de la raíz del cabello.

En las mujeres, los cambios posmenopáusicos se manifiestan en forma de disminución del vello anágeno en el cuero cabelludo frontal, un crecimiento menor y diámetros de cabello más pequeños.

Una conclusión a destacar de los científicos estadounidenses es que el papel del cabello como protección y mejora cosmética le otorga una gran importancia para el bienestar físico y mental. De esta manera, se convierte en una cuestión trascendental en términos de autoestima y deja de ser un aspecto superfluo ligado únicamente a la moda.

Referencia

Hair Aging in Different Races and Ethnicities. Mayra B. C. Maymone, Melissa Laughter, Samara Pollock, Iman Khan, Thaís Marques, Rana Abdat, Lynne J. Goldberg and Neelam A. Vashi. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (2021).

Foto: lexie janney en Unsplash.

Video y podcast: editados por Pablo Javier Piacente en base a elementos y fuentes libres de derechos de autor.