El cerebro humano moderno se originó en África hace más de 1,5 millones de años

Un equipo de investigadores de la Universidad de Zúrich ha logrado confirmar que el cerebro humano moderno surgió hace aproximadamente 1,5 a 1,7 millones de años en África, en las poblaciones del género Homo que habitaban el actual continente negro. La evolución cultural y de las estructuras cerebrales se habría dado en un mismo período, haciendo posible el desarrollo de las primeras formas del lenguaje humano.

De acuerdo a una nota de prensa, los investigadores utilizaron tomografía computarizada para examinar los cráneos de fósiles de Homo que vivieron en África y Asia hace entre 1 y 2 millones de años. Luego compararon los datos fósiles con datos de referencia de grandes simios y humanos.

Hallaron que en el período indicado comenzaron a observarse cambios en el tamaño del cerebro y en las regiones del lóbulo frontal que son responsables de planificar y ejecutar patrones complejos de pensamiento y acción, incluyendo al lenguaje. Dichas características marcarían el origen del cerebro humano contemporáneo.

Además, los científicos piensan que la evolución biológica y cultural probablemente se concretó de forma interdependientes, siendo factible que las formas más tempranas del lenguaje humano también se desarrollaran durante este período. La investigación fue publicada recientemente en la revista Science.

Mayor precisión en los datos

Se trata del primer estudio que logra analizar mediante tomografía computarizada una gran variedad de cráneos fósiles, pudiendo determinar así con precisión fechas y características de la evolución cerebral. En investigaciones previas se habían empleado «huellas» o impresiones dejadas por los pliegues y surcos de las estructuras craneales, dificultando la exactitud en los datos.

Aunque las primeras poblaciones del género Homo surgieron en África hace unos 2,5 millones de años y sus integrantes ya caminaban erguidos, los cerebros eran solo la mitad del tamaño actual. Las estructuras cerebrales eran parecidas a las que podían observarse en los simios, pero en un momento dado la evolución comenzó a concretarse y el cerebro humano inició el camino hasta su configuración actual.

¿Cuáles son las características que marcaron ese desarrollo? Además del incremento en el tamaño, el cerebro humano comenzó a diferenciarse claramente con respecto al de los grandes simios cuando ocurrieron fuertes modificaciones en la ubicación y organización de las regiones cerebrales individuales. Precisamente estos cambios son los que los especialistas pudieron apreciar en los cráneos fósiles utilizados en su estudio.

Evolución cerebral y cultural

Según Marcia Ponce de León, autora principal del estudio, “las características típicas de los humanos se encuentran principalmente en aquellas regiones del lóbulo frontal que son responsables de la coordinación y ejecución de pensamientos y actividades complejas. Esto incluye lógicamente al lenguaje”, expresó. La experta explicó que como estas áreas son significativamente más grandes en el cerebro humano, las regiones cerebrales adyacentes se desplazaron más hacia atrás, dando lugar a la forma que identifica al cerebro contemporáneo.

Al mismo tiempo, considerando que durante el período en el cual se concretó la evolución del cerebro humano las culturas en África también se volvieron más complejas y diversas, como lo demuestra el descubrimiento de varios tipos de herramientas de piedra, los investigadores piensan que la evolución biológica y cultural se efectivizó prácticamente a la par y con una fuerte interdependencia.

En consecuencia, parece probable que hace alrededor de 1,7 millones de años, cuando el cerebro humano inició su camino hacia su forma actual, al mismo tiempo habrían comenzado a desarrollarse formas primarias de lenguaje. El ser humano se preparaba así para cambiar para siempre la historia de la Tierra y dejar su fuerte impronta, tanto para bien como para mal, en el planeta que lo cobija hasta hoy.

The primitive brain of early Homo. Marcia S. Ponce de León, Thibault Bienvenu, Assaf Marom, Silvano Engel, Paul Tafforeau, José Luis Alatorre Warren, David Lordkipanidze, Iwan Kurniawan, Delta Bayu Murti, Rusyad Adi Suriyanto, Toetik Koesbardiati and Christoph P. E. Zollikofer. Science (2021).DOI:https://doi.org/10.1126/science.aaz0032

