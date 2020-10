Los cúmulos de estrellas están coronados

Un grupo de astrónomos de la Universidad de Viena, en Austria, ha logrado arrojar luz sobre una característica oculta de los cúmulos de estrellas: estas gigantescas agrupaciones estelares poseen halos en forma de coronas que incluyen muchas otras estrellas invisibles. De esta manera, el cúmulo es solamente la punta del iceberg, ya que por debajo del mismo encontraremos muchas más estrellas. Ahora, nuevas mediciones y tecnologías permiten descubrir su lado oculto.

Diversas culturas en todos los continentes y en distintos momentos de la historia de la humanidad se han maravillado frente a la magnificencia de los cúmulos estelares, al observar aquellos más cercanos a nuestro planeta, como por ejemplo en el caso de las Pléyades. Sin embargo, esas enormes estructuras que se ven desde la Tierra no serían la representación fiel de la totalidad de estos cúmulos: en realidad, su extensión es mucho mayor y se encuentran acompañados por grupos estelares invisibles desde nuestra posición.

De acuerdo a una nota de prensa, una investigación próxima a publicarse en Astronomy & Astrophysics desvela el área oculta de los cúmulos de estrellas. Una combinación de nuevas y precisas mediciones efectuadas con el satélite Gaia de la ESA e innovadoras herramientas de aprendizaje automático han logrado confirmar que junto a los cúmulos existen enormes halos de estrellas invisibles, conformando “coronas” que acompañan al sector central de la agrupación.

De esta manera, se verifica que los cúmulos de estrellas son mucho más alargados y extensos de aquello que se pensaba hasta hoy, una condición que puede modificar muchas de las teorías astronómicas y astrofísicas en torno a la formación de las galaxias, las planetas y otros cuerpos. Al extenderse tanto, los cúmulos terminan confundiéndose y mezclándose, una característica que dificulta aún más la identificación de las “coronas” de los cúmulos.

Hermanas que se alejan

Según Stefan Meingast, autor principal de la investigación, “con el paso del tiempo, las estrellas tienden a dejar su cuna y se encuentran rodeadas de innumerables extraños, volviéndose indistinguibles de sus vecinos y difíciles de identificar”. Con esta imagen, Meingast explica que muchas de las estrellas que forman parte de los cúmulos se van alejando de sus “hermanas”, favoreciendo la conformación de los sectores ocultos.

El astrónomo agregó que “incluso el Sol pudo haberse formado en uno de estos grandes cúmulos extendidos, para luego alejarse poco a poco de las estrellas que lo rodeaban”. Con el propósito de saber más sobre estas enigmáticas formaciones, los investigadores desarrollaron un nuevo método que utiliza el aprendizaje automático para rastrear grupos de estrellas que nacieron y viajan juntas por el espacio.

El equipo de especialistas analizó 10 cúmulos de estrellas, identificando miles de “hermanas” notoriamente alejadas del centro de las agrupaciones. Más allá de su lejanía, estos sectores contiguos en forma de corona pertenecen claramente a la misma familia de estrellas que domina el cúmulo.

Nuevos enigmas

Estudiados a lo largo de un siglo, los cúmulos de estrellas ya parecían prototipos bien conocidos y definidos. Sin embargo, este descubrimiento puede modificar todas las teorías al respecto y hasta variar la comprensión sobre la forma en la cual se desarrolló la Vía Láctea. Incluso podría incidir sobre el conocimiento inherente a la conformación y supervivencia de estructuras protoplanetarias en el área central de los cúmulos.

Los investigadores arriesgaron incluso que las zonas en forma de corona, con existencia de un gran número de estrellas pero sin la extrema densidad observable en el centro de los cúmulos, podrían llegar a ser un área ideal para la conformación de planetas jóvenes. Nuevas investigaciones traerán sin dudas en el futuro más certezas sobre estas extrañas formaciones estelares.

Referencia

Extended stellar systems in the solar neighborhood – V. Discovery of coronae of nearby star clusters. Stefan Meingast, João Alves, Alena Rottensteiner. Astronomy & Astrophysics (2020).DOI:https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038610

Foto:

Una vista panorámica del cercano cúmulo de estrellas Alpha Persei y su corona. Las estrellas que forman parte de la corona son invisibles. Crédito: Stefan Meingast.