Restos de un mundo alienígena están enterrados en la Tierra

Restos del gigantesco protoplaneta que hace 4.500 millones de años impactó la Tierra y dio origen a la Luna se encuentran todavía ocultos en el interior del manto de nuestro planeta, según una nueva investigación.

El protoplaneta se llama Tea (Theia en inglés) y tenía el tamaño de Marte cuando impactó con nuestro planeta a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora.

El impacto destruyó al protoplaneta y cambió la fisionomía de la Tierra: expulsó la mayor parte del manto de Tea, y una parte importante de nuestro planeta, al espacio, mientras que el núcleo del protoplaneta se hundió dentro de la Tierra.

El material de Tea expulsado al espacio terminó formando dos satélites que, con el tiempo, dieron lugar a la Luna.

Nuestro planeta quedó totalmente fundido tras el impacto y rodeado por una atmósfera de roca vaporizada a 4.000ºC, con días de cinco horas y el ecuador terrestre desplazado.

Restos de Tea

La nueva investigación considera que los restos de Tea producto de aquel impacto se encuentran en dos capas de roca del tamaño de un continente que están profundamente enterradas en el manto de la Tierra.

Esas capas de roca son viejas conocidas de los geólogos, que las han llamado grandes provincias de baja velocidad de corte (LLSVP). Una se encuentra debajo de África Occidental y la otra en las profundidades del Océano Pacífico.

Las ondas sísmicas de los terremotos disminuyen cuando atraviesan esas capas de roca, lo que sugiere que son más densas y químicamente diferentes de las otras rocas del manto.

Otra característica de esas provincias rocosas es que, al ser tan masivas, generan perturbaciones como la así conocida Anomalía del Atlántico Sur, que provoca una reducción significativa en la fuerza del campo magnético de la Tierra.

Se desconoce el origen de esas provincias rocosas subterráneas, si bien hasta ahora se ha pensado que son el resultado de la acumulación de placas oceánicas subducidas.

Surgieron con el impacto

La nueva investigación, basándose en nuevas pruebas, ha concluido, sin embargo, que esas provincias rocosas son los restos de Tea que se incrustaron en nuestro planeta como consecuencia del impacto que dio origen al sistema Tierra-Luna.

La revista Science destaca al respecto que Islandia y Samoa sugieren que los LLSVP han existido desde el momento del impacto que dio origen a la formación de la Luna.

Señala además que los análisis de las imágenes sísmicas obtenidas de las columnas de magma que alimentan a los volcanes de ambas islas conducen hasta las islas rocosas subterráneas del planeta.

Las muestras de lava de Islandia y Samoa contienen un registro isotópico de elementos radiactivos que se formaron durante los primeros 100 millones de años de la historia de la Tierra.

No es el único argumento: el modelo desarrollado en la nueva investigación sugiere que, después de la colisión, el núcleo de Tea se habría fusionado rápidamente con el de la Tierra.

También que la densidad de las provincias rocosas subterráneas muestra su procedencia de Tea: esa densidad ha sido confirmada también en rocas lunares durante otras investigaciones previas. Las LLSVP son, según esta investigación, de origen extraterrestre.

Cementerio fósil planetario

Los investigadores consideran que, si realmente las provincias rocosas subterráneas son restos de Tea, lo más probable es que no sean los únicos vestigios de colisiones interplanetarias.

Hay indicios de esa posibilidad. Los sismólogos han detectado pequeñas bolsas de material ultradenso en el manto profundo de la Tierra: podrían contener restos de otros planetas que golpearon a la Tierra a lo largo de su historia geológica.

Si eso es así, significaría que las provincias subterráneas serían la punta del iceberg de más tumbas geológicas: habrían permanecido ocultas miles de millones de años en una especie de cementerio planetario.

Los resultados de esta investigación fueron presentados la semana pasada en la 52a Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria y han suscitado sorpresa y entusiasmo por parte de la comunidad científica.

Referencia

Giant impact origin for the large low shear velocity provinces. Q. Yuan et al. Arizona State University, School of Earth and Space Exploration. 52nd Lunar and Planetary Science Conference 2021 (LPI Contrib. No. 2548).

Foto superior: Representación artística del impacto de Tea y la Tierra primitiva. Crédito: NASA/JPL-Caltech