Tenemos más de 6 mil pensamientos al día

Científicos de la Universidad de Queen han desarrollado una forma nunca vista de detectar cuándo termina un pensamiento y comienza otro. De esta forma, calculan que en promedio un ser humano registra 6.200 pensamientos cada día.

El método para cuantificar los pensamientos, desarrollado por el Dr. Jordan Poppenk y la estudiante de postgrado Julie Tseng, consiste en la identificación de unos marcadores que permiten aislar los ciclos de pensamientos, o sea los momentos en los cuales una persona insiste en una misma idea.

Según explican los investigadores en un comunicado de prensa, estos marcadores son como “gusanos de pensamiento”: registros o patrones de actividad cerebral que se activan cuando la persona inicia un nuevo pensamiento.

El método ideado por los expertos de la Universidad de Queen identifica el momento exacto de la creación de estos “gusanos” y de esta forma permite conocer la cantidad y duración de cada pensamiento en el cerebro.

Gracias a este desarrollo, ahora será posible seguir un método concreto para medir los pensamientos que tiene una persona en un período determinado o, por ejemplo, al ser condicionada por un estímulo específico.

Aunque en las últimas dos décadas las neurociencias han logrado importantes avances para entender el pensamiento humano a partir de imágenes cerebrales, el nuevo método de medición de los pensamientos podría propiciar grandes progresos en algunas especialidades.

Llegando a la caja negra del cerebro

Por ejemplo, los autores del estudio sostienen que logrando medir los pensamientos será posible determinar aspectos de la personalidad de una forma inédita.

Hasta ahora, conocer la actividad pensante ha consistido únicamente en el testimonio de los participantes en una investigación, un método que puede resultar poco fiable al depender de la subjetividad de cada persona.

Ahora, y con el auxilio del método de medición desarrollado en Canadá, podrán encararse nuevas investigaciones sobre el pensamiento que permitan desentrañar los misterios de la denominada “caja negra” del cerebro en reposo.

La caja negra del cerebro es una especie de “ejecución en segundo plano” que realiza la mente de forma subterránea, al mismo tiempo que lleva adelante sobre la superficie una actividad rutinaria o cotidiana. Es el caso de los pensamientos que podemos tener al “soñar despiertos” mientras miramos hacia el horizonte por una ventana.

Esta metodología para medir los pensamientos hará factible además que los expertos puedan estudiar las variaciones de las dinámicas cognitivas durante los distintos ciclos de la vida, así como profundizar en patologías y enfermedades sobre las cuales se están buscando alternativas terapéuticas.

También se podrán determinar cualidades de las personas a partir de la identificación de la cantidad de pensamientos, su ritmo y la velocidad a la cual se presentan en el cerebro.

Referencia

Brain meta-state transitions demarcate thoughts across task contexts exposing the mental noise of trait neuroticism. Tseng, J., Poppenk, J. Nature Communications (2020).DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-020-17255-9