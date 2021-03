Un código binario gestiona la memoria en el cerebro

Según una nueva investigación desarrollada en la Universidad de Kent, una vasta red de “moléculas de memoria” que almacenan información y funcionan como interruptores de encendido y apagado está integrada en todas y cada una de las sinapsis del cerebro, representando un código binario complejo. La red almacena datos en el cerebro, en tanto que los recuerdos están escritos en forma de moléculas en los andamios sinápticos.

De acuerdo a un comunicado, la teoría elaborada por el Dr. Benjamin T. Goult, de la Escuela de Biociencias de la mencionada universidad británica, se sustenta en la actividad de un grupo de moléculas de proteínas, denominadas talinas. Las mismas se presentan como proteínas de alto peso molecular, concentradas en determinados sectores de las células.

Las talinas disponen de “interruptores” que cambian de forma en respuesta a las presiones que recibe la célula desde su entorno. Poseen un funcionamiento binario, ya que presentan dos estados estables: el 0 y el 1. Esto significa que pueden estar apagadas o “dormidas” y, en otro momento, encenderse o activarse.

El patrón de información binaria almacenada en cada molécula depende de la entrada anterior, funcionando de forma similar a un ordenador cuando le indicamos que almacene los cambios realizados en un documento, por ejemplo. La información almacenada en este formato binario se actualiza mediante sutiles variantes y cambios que tienen lugar en cada célula.

Interruptores binarios

En función del trabajo de Goult, recientemente publicado en la revista Frontiers in Molecular Neuroscience, la red de proteínas de talina se constituye como una serie de interruptores binarios con el potencial de almacenar información y codificar la memoria. Dicha red se localiza en las sinapsis o uniones entre las neuronas en el cerebro.

La mencionada codificación binaria se ejecutaría en forma permanente en cada neurona y se extendería a todas las células. En definitiva, el científico cree que este “código de ordenador” coordina toda la actividad cerebral y todo el organismo en general. Según Goult, esta teoría podría ser el comienzo de una nueva comprensión de la función cerebral y, por consiguiente, aplicarse a nuevos tratamientos para enfermedades mentales.

Siguiendo el razonamiento del especialista de la Universidad de Kent, si la memoria se almacena en un sector de las sinapsis ocupado por las moléculas de talina, esto quiere decir que todas las experiencias de vida y las condiciones ambientales de un ser vivo, desde el nacimiento hasta la muerte, podrían estar “escritas” y almacenadas en el mencionado código binario.

Esto crearía una especie de “representación matemática” de cada vida única, que a su ves se actualizaría constantemente mientras perdure la función biológica. Denominada MeshCODE, la teoría de Goult intenta unificar el concepto de almacenamiento de datos en animales, indicando que existe un mecanismo de lectura y escritura de información en código binario, que se actualiza de forma permanente.

Como los ordenadores

Para el científico, el funcionamiento de la memoria posee similitudes con los primeros ordenadores. “En muchos aspectos, el cerebro se parece a los primeros ordenadores mecánicos de Charles Babbage y su motor analítico. Existe un proceso de cálculo en la célula en respuesta a la señalización química y eléctrica, que coordina su accionar y determina su estado”, indicó.

¿Será esta teoría el comienzo de una nueva forma de entender el funcionamiento de la memoria y otras funciones cerebrales? ¿Puede llegar a concluir el debate sobre la manera en la cual se almacenan los recuerdos? ¿Qué implicancia podrá tener en el campo de la neurociencia y en cuanto a su aplicación terapéutica?

Referencia

The Mechanical Basis of Memory – The MeshCODE theory. Benjamin T. Goult. Frontiers in Molecular Neuroscience (2021).DOI:https://doi.org/10.3389/fnmol.2021.592951

Foto: Shahadat Rahman en Unsplash.