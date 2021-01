Una misma red neuronal modula la consciencia y la inconsciencia

Científicos finlandeses han logrado revelar por primera vez los mecanismos neuronales que subyacen a la consciencia y la inconsciencia.

Descubrieron que las mismas regiones del cerebro actúan y muestran cambios en la dinámica neuronal en los períodos de consciencia e inconsciencia, específicamente el tálamo, las cortezas cingulada anterior y posterior y las circunvoluciones angulares bilaterales.

El descubrimiento de una red neuronal que afecta por igual a los procesos de consciencia e inconsciencia y a los estados intermedios cambiará las concepciones establecidas sobre la naturaleza fundamental de la consciencia humana, aportando nueva información sobre las funciones cerebrales relacionadas.

Además, arrojará luz sobre la comprensión del estado anestésico y sus características. Los hallazgos se concretaron en el marco de una investigación realizada en la Universidad de Turku, en Finlandia, según se informa en un comunicado.

Anestesia y sueño

Los estudios realizados con imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET) muestran que la actividad en los sectores indicados se ve afectada independientemente de la aplicación de un agente anestésico, su concentración o la dirección del cambio en el estado de consciencia.

Al mismo tiempo, los experimentos realizados con fármacos con poder anestésico, para evaluar su impacto sobre los estados de consciencia e inconsciencia, determinaron que los especialistas obtuvieran importantes conclusiones sobre la naturaleza del estado anestésico.

En los resultados del estudio, publicados en Journal of Neuroscience, los investigadores indicaron que la pérdida total del conocimiento no es imprescindible para que la anestesia general sea efectiva y cumpla con sus objetivos. En contra de la creencia generalizada, los expertos sostuvieron que solamente es necesario desconectar las experiencias del paciente de aquello que sucede en el quirófano.

Similitudes entre anestesia y sueño

Profundizando un poco más, los científicos concluyeron, en base a los estudios realizados, que las características del estado anestésico y del sueño convencional tienen más similitudes que las halladas hasta el momento. También determinaron que las experiencias subjetivas son habituales durante la anestesia general.

Comprobaron asimismo que la falta de respuesta no marca un estado de inconsciencia total en la mayoría de los casos, o sea una ausencia absoluta de experiencias subjetivas. Por el contrario, los participantes informaron diferentes experiencias internas, como por ejemplo sueños, en el marco de las entrevistas que acompañaron a los estudios PET.

Aunque este dato no es nuevo porque ya había sido corroborado en anteriores investigaciones, sí es novedoso en el marco de la comprobación de la existencia de una red neuronal específica que actúa por igual durante los estados de consciencia e inconsciencia.

Saber más sobre la consciencia

Según los especialistas, un punto clave de la investigación es que su diseño experimental permitió distinguir los cambios específicos del estado de consciencia en los voluntarios de los efectos generales de la anestesia aplicada.

Esto hizo posible obtener trascendentes conclusiones sobre las condiciones del estado anestésico, la actuación de una red neuronal común en los diferentes procesos y la comprensión en general del fenómeno de la consciencia humana.

¿Qué aspectos condicionan los estados alterados de consciencia, la inconsciencia o las fases intermedias? No cabe duda que conocer al detalle la base biológica de la consciencia humana es uno de los mayores desafíos de la ciencia en la actualidad. Los hallazgos concretados en este estudio pueden constituir un importante avance al respecto.

Referencia

Foundations of human consciousness: Imaging the twilight zone. Annalotta Scheinin, Oskari Kantonen, Michael Alkire, Jaakko Långsjö, Katja Valli, Harry Scheinin et al. Journal of Neuroscience (2020).DOI:https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0775-20.2020

Foto de portada: Gerd Altmann en Pixabay.