Una voz interior ordena nuestros pensamientos

Científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison han explorado la relación interna que el ser humano establece en su mente para organizar sus pensamientos. Esa voz interior, con la cual la persona comienza a comunicarse frente a determinadas circunstancias, es percibida por gran parte de los individuos, de acuerdo a un estudio que se describe en una nota de prensa.

A pesar de esto, el estudio deja en claro que no todas las personas organizan sus pensamientos de forma verbal, a partir de un diálogo interno al margen de la comunicación interpersonal. Algunas eligen pensar a través de imágenes, y organizan sus ideas con un criterio visual. En tanto, otras dicen sentirse más cómodas evocando representaciones abstractas, que no responden necesariamente a criterios verbales o visuales.

Dos experiencias de voz interior no tienen que ver con lo analizado en este estudio. La primera es la subvocalización: se aplica a la conversación que establece la persona en su mente cuando pronuncia internamente las palabras que va leyendo de un texto escrito.

La segunda se conoce como soliloquio: ocurre cuando la persona habla consigo misma en voz alta, para dirigirse a un público imaginario que no interrumpe su discurso.

Aunque en ocasiones el soliloquio encubre un diálogo que la persona mantiene consigo misma, y la subvocalización parece indicar un diálogo interno, ambos conceptos no se han considerado como la voz interior analizada en este estudio.

Análisis de las representaciones internas

Mediante un cuestionario, los investigadores estadounidenses se propusieron evaluar el modo subjetivo de las representaciones internas de las personas, intentando identificar y cuantificar las diferencias individuales en los modos de pensar frente a determinadas circunstancias.

Siguieron un análisis factorial exploratorio, a partir de cuatro factores: verbalización interna o voz interior, imágenes visuales, imágenes ortográficas y manipulación representacional o abstracta. De esta forma, se tomaron en cuenta las diferentes estrategias que las personas suelen elegir al estructurar sus pensamientos.

Las diferencias en el procesamiento son evidentes, pero más del 80 por ciento de los 232 adultos que participaron del estudio contestaron afirmativamente al ser consultados sobre la presencia de una voz interior, con la cual conversaban para estructurar sus pensamientos.

La voz interior y otras formas de estructurar el pensamiento

Por otra parte, los especialistas cotejaron las reacciones de los participantes frente a determinados estímulos verbales y no verbales, como imágenes independientes o representaciones gráficas ligadas a palabras con sonidos similares. De esta manera, lograron determinar que la voz interior no es la única forma de estructurar los pensamientos.

Muchas personas se rigen por criterios visuales al momento de organizar su forma de pensar, mientras que otras siguen patrones abstractos o conceptos. Entre otras conclusiones, los científicos destacaron que las personas que indicaron no utilizar o usar mínimamente la voz interior manifestaron más inconvenientes para explicar sus propias ideas o pensamientos.

En consecuencia, la capacidad de “hablar con uno mismo” tendría consecuencias positivas en cuanto al autoconocimiento y al ordenamiento de los pensamientos.

Referencia

The Internal Representations Questionnaire: Measuring modes of thinking.Roebuck, H and Lupyan, G. Behavior Research Methods (2020).DOI:https://www.doi.org/10.3758/s13428-020-01354-y

Foto: Amed Medjkane. Pixabay.