Descubren un nuevo exoplaneta con dos soles similar al ficticio Tatooine

Un grupo de científicos ha logrado detectar un nuevo exoplaneta con dos soles al estilo del recordado Tatooine de la serie Star Wars, empleando un método de reciente creación. Se trata de TIC 172900988, que completa una órbita de 200 días alrededor de dos estrellas. Se espera que a partir de la nueva técnica sea más sencillo descubrir esta clase de astros, que esconden una información vital sobre aspectos cruciales de la formación de los sistemas planetarios.

Pensar en un planeta que orbita al mismo tiempo dos soles parece extraño para nuestra cosmovisión, pero en realidad existen muchos de estos sistemas en la amplia extensión del universo. Incluso la Tierra podría haber tenido en sus orígenes dos soles: el compañero de nuestro astro rey habría sido expulsado del Sistema Solar.

Sin embargo, los astrónomos explican que los astros que orbitan dos estrellas, denominados planetas circumbinarios, son más complicados de identificar que los planetas que describen órbitas alrededor de estrellas individuales. El problema es que cuando un astro orbita un sistema de estrellas dobles, los tránsitos de la misma estrella no ocurren a intervalos consistentes y permanentes, haciendo más compleja su observación.

Una perspectiva renovada

Ahora, la nueva técnica desarrollada por un equipo de investigadores dirigido por el especialista Veselin B. Kostov del Instituto SETI simplifica el proceso. Según una nota de prensa, el método de tránsito tradicional requiere más tiempo de observación, ya que es necesario concretar tres observaciones diferentes del exoplaneta mientras gira alrededor de las estrellas.

En el nuevo estudio, publicado en The Astronomical Journal, los investigadores detallaron que en el caso de TIC 172900988 hubiera sido imprescindible esperar más de un año para detectar tres tránsitos en total. Con el nuevo método, el equipo redujo ese tiempo a solo cinco días. Esto hizo posible emplear el telescopio TESS, que presenta una corta ventana de observación de solamente 27 días.

Gracias a la nueva técnica, es posible detectar planetas circumbinarios con una reducida cantidad de datos y observando únicamente dos tránsitos del exoplaneta alrededor de la primera y la segunda estrella que orbita. Esto habilita el uso de instrumentos como TESS, al reducir los tiempos de observación requeridos.

Un gigante gaseoso en un sistema binario

TIC 172900988b es un enorme exoplaneta: se trata de un gigante gaseoso con una masa que triplica la de Júpiter, siendo el planeta circumbinario en tránsito más masivo descubierto hasta la fecha. Vale recordar que Júpiter es 10 veces más ancho que la Tierra. En la última observación realizada, el exoplaneta estaba a unos 824 años luz de la Tierra, en la constelación de Cáncer.

Aunque TIC 172900988b necesita más de seis meses para realizar una órbita completa de su sistema estelar binario, los astrónomos lo observaron transitando ambas estrellas con una diferencia de solamente cinco días. Los especialistas concluyeron que la ocurrencia de múltiples tránsitos estrechamente espaciados durante una órbita es una firma de observación única, determinando la presencia de planetas circumbinarios en tránsito.

Hasta el momento, las misiones Kepler y Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA han encontrado un total de 14 exoplanetas que orbitan dos estrellas. Se espera que la nueva técnica pueda multiplicar estos descubrimientos en los próximos años, más aún teniendo en cuenta la puesta en marcha de instrumentos cada vez más avanzados.

Foto: los exoplanetas que orbitan dos estrellas son muy difíciles de detectar, pero una nueva técnica parece haber resuelto el problema. TIC 172900988 es el primer planeta con estas características descubierto a partir de este método. Créditos: Dra. Pamela Gay / Planetary Science Institute.