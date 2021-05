Fuerte huracán espacial sobre el Polo Norte

Los astrónomos han conseguido reconstruir ahora un huracán sorprendente que fue detectado en 2014 sobre el Polo Norte terrestre.

Se trata de una masa de plasma de 1.000 kilómetros de ancho, formando remolinos a varios cientos de kilómetros por encima del Polo Norte.

El efecto reflejado en la imagen es como un enorme huracán, en el que los electrones sustituyen al agua presente en los huracanes que ocurren en la parte baja de la atmósfera terrestre sobre espacios de agua cálidos.

Cuando el aire cálido y húmedo se eleva, crea un área de baja presión cerca de la superficie que succiona el aire circundante, lo que provoca vientos extremadamente fuertes y crea nubes que comportan lluvias intensas.

Fenómeno interplanetario

Los huracanas no son exclusivos de la Tierra. Se han observado también en las atmósferas inferiores de Marte, Júpiter y Saturno. Incluso se han visto enormes tornados solares en la atmósfera del Sol.

Sin embargo, la existencia de huracanes espaciales en la atmósfera superior de los planetas no se había detectado antes. La primera observación se ha detectado en la Tierra, lo que confirma que realmente existen.

El huracán espacial ocurrido en la ionosfera de la Tierra giraba en sentido antihorario, tenía múltiples brazos espirales y duró casi ocho horas antes de descomponerse gradualmente.

Estas observaciones sin precedentes fueron descubiertas durante un análisis retrospectivo realizado por científicos de la Universidad de Reading, como parte de un equipo liderado por la Universidad de Shandong en China, que confirmó el huracán y ofreció pistas sobre su formación.

El profesor Mike Lockwood, científico espacial de la Universidad de Reading, explica en un comunicado: “Hasta ahora, era incierto que los huracanes de plasma espacial existieran, por lo que demostrar esto con una observación tan sorprendente es increíble”.

Y añade: “las tormentas tropicales están asociadas con enormes cantidades de energía, y estos huracanes espaciales deben ser creados por una transferencia inusualmente grande y rápida de energía eólica solar y partículas cargadas a la atmósfera superior de la Tierra.»

«Los campos magnéticos y de plasma en la atmósfera de los planetas existen en todo el universo, por lo que los hallazgos sugieren que los huracanes espaciales deberían ser un fenómeno generalizado«, concluye Lockwood.

Tema relacionado: Los ciclones polares de Saturno podrían ser la suma de muchas tormentas eléctricas

Imágenes modeladas

El equipo de científicos de China, EE. UU., Noruega y el Reino Unido utilizó observaciones realizadas por cuatro satélites DMSP (Programa de satélites meteorológicos de defensa) y un modelado de magnetosfera 3D para producir la imagen. Sus hallazgos fueron publicados en Nature Communications.

El análisis implicó verificar la coherencia de los datos de los satélites, radares y otras fuentes, y para construir una imagen completa de lo que había sucedido y asegurarse de que se entendieran los mecanismos involucrados.

El hecho de que el huracán haya ocurrido durante un período de baja actividad geomagnética sugiere que podrían ser más relativamente comunes dentro de nuestro sistema solar y más allá. Esto resalta la importancia de una mejor supervisión del clima espacial, que puede alterar los sistemas GPS.

Referencia

A space hurricane over the Earth’s polar ionosphere. Qing-He Zhang et al. Nature Communications volume 12, Article number: 1207 (2021). Doi:10.1038 / s41467-021-21459-y

Imagen superior: Ilustración de un huracán espacial, creada a partir de los datos de observación. Crédito Qing-He Zhang, Universidad de Shandong