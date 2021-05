La Inteligencia Artificial puede descubrir vida extraterrestre diferente a la de la Tierra

Una investigación realizada en el Instituto de Tecnología de Tokio, en Japón, concluye que el estudio de mezclas moleculares podría ser el camino para hallar vida extraterrestre: se trata de compuestos orgánicos que se combinan de una manera especial y dejan su «huella» cuando la vida se encuentra en formación. Los científicos creen que este tipo de análisis lograría una precisión del 95%.

Mediante técnicas de espectrometría de masas de ultra alta resolución, los científicos creen posible analizar diferentes muestras presentes en otras planetas y exoplanetas para determinar la presencia de actividad biológica que pueda relacionarse con alguna forma de vida extraterrestre, incluso si esa forma no se condice con nuestro concepto tradicional de vida.

Según un comunicado, los algoritmos de aprendizaje automático propios de la Inteligencia Artificial, ligados a esta nueva técnica, podrían clasificar con máxima precisión las muestras como «vivas o no vivas», incluso teniendo en cuenta procesos profundamente diferentes a la vida conocida en la Tierra. Para los especialistas, aunque la detección de moléculas particulares como biofirmas puede ser una estrategia interesante, se orienta a formas de vida semejantes a las que existen en nuestro planeta.

En cambio, la nueva metodología es capaz de estudiar y comprender mezclas y patrones moleculares que escapan del concepto terrestre de vida, pero que igualmente pueden clasificarse como biológicas. Queda claro que en un universo cuyas leyes fundamentales aún desconocemos en profundidad, y en el marco de un fenómeno llamado vida que tampoco entendemos del todo, cabe preguntarse (como mínimo) si la vida extraterrestre puede presentarse en formas que hoy no comprendemos.

La búsqueda de muestras

Pero para que la nueva técnica pueda comprobar su efectividad se requieren muestras extraídas de planetas o exoplanetas. La actual tarea del rover Perseverance de la NASA en Marte, o futuras misiones de la agencia espacial estadounidense como el Europa Clipper, que se lanzará en 2024 e intentará tomar muestras de hielo de la luna Europa de Júpiter, podrían aportar un valioso material para esta nueva técnica de análisis.

En la nueva investigación, publicada en la revista Life, los especialistas indicaron que el nuevo enfoque se basa en la acumulación de información sobre múltiples compuestos orgánicos y patrones moleculares. De esta manera, incluye espectros de masas de una amplia variedad de mezclas orgánicas complejas, como aquellas que se encuentran en meteoritos, microorganismos cultivados en laboratorio o petróleo sin procesar, entre otras alternativas.

Este conjunto de datos amplía la capacidad de la nueva técnica para detectar alguna forma de vida, incluso aquellas más extrañas para la comprensión humana. Los científicos japoneses creen que es muy difícil comprobar que la detección de un tipo de molécula en particular, como en el caso de las biofirmas convencionales, indique la presencia de vida extraterrestre. En cambio, los expertos sostienen que sus «mezclas moleculares» podrían arrojar pruebas más certeras al abarcar una mayor cantidad de expresiones biológicas.

Un profundo enigma a resolver

Es evidente que el ser humano se ha lanzado con fuerza hacia el cosmos en búsqueda de las respuestas a las eternas preguntas: ¿estamos solos en el universo? ¿Puede acaso una única especie localizada en un planeta perdido en la inmensidad universal ser la depositaria excluyente del fenomenal misterio de la vida?

Cabe esperar que alguno de los esfuerzos científicos en torno a la búsqueda de vida extraterrestre termine por resolver, tarde o temprano, este profundo enigma.

