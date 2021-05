Un animal marino regenera todos sus órganos, se divide y se multiplica en tres

Un nuevo estudio realizado en la Universidad de Tel Aviv ha identificado a una variedad de ascidia que logra regenerar todos sus órganos. Si el animal marino se divide en tres fragmentos, cada uno de ellos se convierte en otro ser vivo al recuperar el 100% de su cuerpo en pocos días.

Según una nota de prensa, aunque existen otros animales que pueden regenerar órganos en particular, no se había descubierto hasta el momento una especie que pueda regenerar todos sus órganos, incluso si se separa en tres partes. Además, cada una de estas secciones sabe exactamente cómo recuperar el funcionamiento de todos sus sistemas corporales faltantes en un corto período de tiempo.

Las ascidias son comunes en los arrecifes de coral del Golfo de Eilat, un accidente geográfico ubicado en Oriente Próximo y que separa la península del Sinaí de la península arábiga. Sin embargo, aunque existen cientos de especies de este animal marino, una de ellas concentra increíbles capacidades: se denomina Polycarpa mytiligera.

Los científicos israelíes explicaron que la capacidad de regenerar órganos es común en el reino animal. Sin embargo, los ejemplos que se encuentran demuestran la posibilidad de recuperar un órgano o algunos de ellos, pero no sistemas corporales completos. Por el contrario, la ascidia Polycarpa mytiligera puede regenerarse íntegramente, dividirse y multiplicarse.

Simple y compleja al mismo tiempo

En el marco de su investigación, publicada en la revista Frontiers in Cell and Developmental Biology, los investigadores destacaron que la ascidia es considerada un organismo simple: dispone de un orificio de entrada y otro de salida, con un órgano interno que le permite captar nutrientes y expulsar el excedente. Al mismo tiempo, es uno de los invertebrados más cercanos a los humanos desde un punto de vista evolutivo.

Durante su estudio, los científicos analizaron las características de este animal marino y descubrieron que las ascidias Polycarpa mytiligera eran capaces de regenerarse. En un primer experimento, tomaron algunos ejemplares y los dividieron en dos partes, observando que podían recuperar por completo el sector faltante al cabo de unos días.

Pero la sorpresa mayor llegó al realizar el segundo experimento. En esta ocasión, los investigadores diseccionaron varias docenas de ascidias en tres fragmentos. La división incluyó que una de las partes no cuente con centro nervioso, que otra quede sin corazón y que una tercera pierda su sistema digestivo.

Aunque los científicos no esperaban confirmar una reacción de este tipo, pudieron verificar que no solamente cada una de las secciones sobrevivió en forma independiente, sino que además fueron capaces de regenerar el resto de los órganos ausentes. En otras palabras, el corte determinó que a partir de una ascidia ahora existan tres: el animal marino logró multiplicarse y recuperar por completo sus características.

Renovar el cuerpo

Los investigadores remarcaron que lo observado es algo completamente inédito entre organismos de vida solitaria y reproducción sexual, ya que se pueden ver comportamientos similares de multiplicación en especies con costumbres comunales y reproducción asexual. En ese caso, los ejemplares se integran en un todo y se replican para extenderse.

Aunque queda mucho camino por recorrer al respecto, es probable que la ascidia Polycarpa mytiligera pueda aportar alguna clave a la ciencia en torno a cómo el ser humano podría ser capaz de regenerar sus órganos cuando así lo necesita. ¿Será este simple animal marino la llave para potenciar la medicina regenerativa humana? ¿Podrá algún día el ser humano renovar por completo su cuerpo y rozar la inmortalidad?

Referencia

And Then There Were Three…: Extreme Regeneration Ability of the Solitary Chordate Polycarpa mytiligera. Tal Gordon, Arnav Kumar Upadhyay, Lucia Manni, Dorothée Huchon and Noa Shenkar. Frontiers in Cell and Developmental Biology (2021).DOI:https://doi.org/10.3389/fcell.2021.652466

Foto:

Una ascidia de la especie Polycarpa mytiligera, el animal marino con la increíble capacidad de regenerar todos sus órganos y dividirse en tres partes. Crédito: Tal Zaquin.